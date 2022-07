A Lavarone Luca Mercalli apre la rassegna libraia “Incontri d’autore”

Luca Mercalli apre la rassegna “Incontri d’autore”

Luca Mercalli apre venerdì 15 luglio l’edizione 2022 della rassegna libraria “Incontri d’autore”, uno degli appuntamenti culturali più attesi degli Altipiani Cimbri. Al Centro Congressi di Gionghi, alle 21, Mercalli affronterà due temi di grande e tragica attualità, quello dell’emergenza climatica e quello della crisi energetica, intervistato dal direttore de L’Adige Alberto Faustini.

Domani sera, mercoledì 13 luglio, Mercalli sarà invece ospite della rassegna “Levico incontra gli autori”, organizzata dalla Piccola Libreria di Levico Terme e dalla biblioteca comunale. Appuntamento alle 21 all’installazione Sequoia del Parco di Levico Terme. Mercalli dialogherà con Roberto Barbiero, climatologo dell’Agenzia Provinciale per la Protezione dell’Ambiente (Appa) e presidente del Forum provinciale per i cambiamenti climatici.

Luca Mercalli, climatologo e meteorologo da anni si interessa ai cambiamenti climatici e dello sfruttamento delle risorse naturali. Torinese, è noto al grande pubblico per la sua partecipazione al programma televisivo Che tempo che fa su RAI3.

Mercalli è inoltre presidente della Società Meteorologica Italiana, dal 1865 la maggiore associazione nazionale del settore delle scienze dell’atmosfera. Da sempre svolge una intensa attività divulgativa, si occupa di ricerca sulla storia dei ghiacciai delle Alpi occidentali e di problemi ambientali in generale.

Tra i suoi libri di maggiore successo ricordiamo Salire in montagna. Salire in montagna. Prendere quota per sfuggire al riscaldamento globale (EinAudi, 2020), Il clima che cambia. Perché il riscaldamento globale è un problema vero, e come fare per fermarlo (Rizzoli, 2019) Non c’è più tempo. Come reagire agli allarmi ambientali (Einaudi, 2018), Uffa che caldo! Come sarà il clima del futuro? E come possiamo limitare i danni? (Mondadori Electa, 2018).

La rassegna “Incontri d’autore” è organizzata dal Comune di Lavarone e dalla Biblioteca comunale “Sigmund Freud” in collaborazione con la Libreria Giunti al Punto di Asiago, l’Azienda per il turismo Alpe Cimbra, l’Ufficio per il Sistema Bibliotecario Trentino, Lavarone Green Land, Forte Belvedere Gschwent, Il Centro Studi Martino Martini, la SAT – Sezione di Lavarone, la Pro Loco Nosellari-Oltresommo, Publistampa Arti Grafiche e con crushsite.it, e che si avvale del contributo della Regione Trentino Alto Adige Sudtirol e della Cassa Rurale Vallagarina, si compone quest’anno di 14 appuntamenti.

IL PROGRAMMA DELLA RASSEGNA INCONTRI D’AUTORE DI LAVARONE

15 luglio, ore 21.00, Centro congressi

Luca Mercalli

Crisi climatica ed energetica: come affrontarle?

Conduce l’incontro Alberto Faustini

16 luglio, ore 17.30, Piazza del Municipio

Stefania Andreoli

Lo faccio per me. Essere madri senza il mito del sacrificio (Rizzoli, 2022)

Dialoga con l’autrice Fausta Slanzi

26 luglio, ore 21.00, Sala della biblioteca

Paolo Buzi

La passeggiata a ritroso di Robert Walser (Edizioni Del Foglio Clandestino, 2020)

Dialoga con l’autore Lucia Coppola

29 luglio, ore 17.30, Piazza del Municipio

Federico Rampini

Suicidio occidentale. Perché è sbagliato processare la nostra storia e cancellare i nostri valori (Mondadori, 2022)

Dialoga con l’autore Sandro Scabello

5 agosto, ore 17.30, Piazza del Municipio

Alberto Pellai

La vita accade (Mondadori, 2022)

Dialoga con l’autore Fausta Slanzi

7 agosto, ore 17.30, Piazza del Municipio

Piergiorgio Pescali

Il pericolo nucleare in Ucraina (Mimesis, 2022)

Dialoga con l’autore Sandro Scabello

9 agosto, ore 17.30, Piazza del Municipio

Gabriella Genisi

Terrarossa (Sonzogno 2022)

Dialoga con l’autrice Emanuela Macrì

11 agosto, ore 17.30, Piazza del Municipio

Iva Zanicchi

Un altro giorno verrà (Rizzoli, 2022)

Dialoga con l’autrice Claudio Sabelli Fioretti

12 agosto, ore 17.30, Piazza del Municipio

Paolo Malaguti

Il Moro della cima (Einaudi, 2022)

Dialoga con l’autore Fausta Slanzi

18 agosto, ore 21.00, Centro congressi

Giada Messetti

La Cina è già qui. Perché è urgente capire come pensa il Dragone (Mondadori, 2022)

Dialoga con l’autrice Alberto Faustini

20 agosto, ore 17.30, Piazza del Municipio

Maurizio De Giovanni

L’equazione del cuore (Mondadori 2022) e Un volo per Sara (Rizzoli, 2022)

Dialoga con l’autore Claudio Sabelli Fioretti

21 agosto, ore 17.30, Piazza del Municipio

Alan Friedmann

Il prezzo del futuro. Perché l’Italia rischia di sprecare l’occasione del secolo (La Nave di Teseo, 2022)

Dialoga con l’autore Sandro Scabello

23 agosto, ore 17.30, Piazza del Municipio

Cristian Sighel e Maurizio Panizza

Alla ricerca del sole. Questa pazza vita che tanto mi ha tolto, ma tanto mi ha dato (Curcu & Genovese, 2021)

Dialoga con gli autori Daniela Larentis

24 agosto, ore 21.00, Centro congressi

Nives Meroi

Si vince o si perde insieme

Conduce l’incontro Fausta Slanzi

Tutti gli incontri sono ad ingresso libero, non è richiesta la prenotazione. Consigliato (ma non obbligatorio) l’uso della mascherina. Per informazioni: Biblioteca comunale “Sigmund Freud” (Tel. 0464783832 – 3405200523 o lavarone@biblio.tn.it).