Marianna e Nicola, un anno in Servizio

Servizio civile a Vita Trentina, “Attrezzati per comunicare”

Due posti per un anno di servizio civile presso la nostra cooperativa editrice, Vita Trentina, per sperimentarsi nella “vita di redazione”. In che cosa consiste il progetto “Attrezzati per comunicare”, che partirà il primo settembre? I giovani scriveranno articoli, scatteranno foto, correggeranno le bozze del giornale e usciranno sul territorio per incontri, conferenze e servizi […]