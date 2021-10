Dal Trentino un pullman per la Marcia della Pace Perugia Assisi

Si rinnova domenica 10 ottobre l’appuntamento con la Marcia della Pace Perugia Assisi, la manifestazione che, dal 1961, riunisce centinaia di migliaia di persone provenienti da ogni parte del mondo in nome del rispetto dei più importanti valori e diritti universali.

Marcia dopo Marcia, la Perugia Assisi è diventata simbolo dell’impegno fattivo dell’umanità per la pace, la dignità e l’uguaglianza, la solidarietà, i diritti umani, la libertà, la giustizia, la democrazia, la fraternità, e nell’edizione dei suoi 60 anni, vedrà la partecipazione di una rappresentanza trentina: anche quest’anno la Cgil del Trentino aderisce alla Marcia, e per facilitare la partecipazione dei trentini, ha previsto un pullman con partenza domenica 10 ottobre ore 02.00 del mattino da piazzale Zuffo a Trento e alle ore 02.30 dal parcheggio della A22 a Rovereto sud. La quota di partecipazione è di 30 euro, che sarà raccolta direttamente sul pullman. Il rientro previsto in tarda serata.

E’ necessaria la prenotazione entro le ore 12.00 di venerdì 8 ottobre, chiamando al centralino della Cgil del Trentino: 0461040111, specificando luogo di partenza, nome e numero di telefono. Come per tutti i viaggi in pullman a lunga percorrenza è obbligatorio il Green pass.