Invito all’ascolto, giovani musicisti protagonisti alla Filarmonica

Foto Cristina Geier

Diverse generazioni di esecutori si esibiranno nella Sala della Filarmonica di Trento per il ciclo di incontri “Invito all’ascolto“.

La rassegna è organizzata dalla Società Filarmonica di Trento in collaborazione con la Fondazione Franco Demarchi. Gli incontri si svolgeranno il martedì mattina e saranno condotti dal direttore artistico della Società Filarmonica di Trento, Antonio Carlini.

Dieci gli appuntamenti previsti per il ciclo autunnale, che si aprirà il 12 ottobre con l’Ensemble G. Frescobaldi, un gruppo dinamico di fiati con organo e percussioni che si muove tra barocco e colonne sonore “di oggi”. A seguire ci sarà il piccolo teatro ambulante di Histoire du Soldat: una voce narrante, due attori e una ballerina – un piccolo teatro portatile – racconteranno la storia di un soldato alle prese con il diavolo e i suoi tranelli. Spazio poi per due giovani trii, dal torinese Tau Trio al trentino Trio Delama, con un concerto riservato a repertori dimenticati.

Novembre prosegue con Il racconto di Schiaccianoci, ispirato alla favola “Schiaccianoci e il re dei topi”, inframmezzato da alcuni brani scritti da Ciaikovskij, inventore del balletto romantico, per le celebri Suites dello Schiaccianoci. E, ancora, Gli archi di Orfeo, nuova formazione cameristica giovanile che reinterpreta le partiture di Mozart e Chopin. Successivamente ci sarà anche il Trio Palladio, composto da tre musicisti veneti che calcano i palcoscenici d’Europa.

Gli ultimi tre appuntamenti sono previsti per dicembre. Dalla forza evocativa del flauto e dell’arpa alle serenate viennesi del Trio Piccola Vienna fino ad arrivare al clarinetto accompagnato dagli strumenti di percussione europei.

Per accedere ai concerti è richiesto il Green pass. Per informazioni più dettagliate e per acquistare i biglietti, basta andare sul sito della Società Filarmonica di Trento.