Riparte l’Upload On Tour con 7 concerti in sicurezza

Da ottobre UploadSounds è pronta a ripartite con Upload On Tour 2020: 7 grandi concerti sul territorio dell’Euregio che permetteranno ai migliori musicisti iscritti al contest di esibirsi assieme a headliner di livello nazionale ed internazionale.

Sono stati svelati dagli organizzatori i protagonisti delle 7 date in programma in Trentino, Alto Adige e Tirolo, che si svolgeranno in sicurezza, nel rispetto delle direttive volte a prevenire il diffondersi della pandemia Covid-19, offrendo al territorio una serie di appuntamenti musicali di spessore e visibilità ai giovani artisti.

Si parte dal Trentino sabato 10 ottobre, quando all’Auditorium Melotti di Rovereto andrà in scena l’originale spettacolo solista di Davide Toffolo, frontman e anima dei Tre Allegri Ragazzi Morti. Toffolo porterà sul palco il suo nuovissimo progetto dal titolo “Andrà tutto benino…Live!”, pensato e sviluppato durante la pandemia, in cui l’artista originario di Pordenone racconta l’arrivo del virus coniugando la sua musica con la sua arte di fumettista.

L’Upload On Tour continua venerdì 23 ottobre, al Teatro Astra di Bressanone, con la musica elettronica degli austriaci Elektro Guzzi, per poi tornare in Trentino già la sera dopo, il 24 ottobre, quando al Teatro di Pergine Valsugana la giovane cantautrice trentina Caterina Cropelli presenterà in anteprima il suo primo album “Caterina”, preceduto dai singoli “Duemilacredici” e “Fiorellino”, con tanti ospiti di rilievo sul palco. Ancora in Alto Adige, questa volta a Bolzano, esattamente una settimana dopo: il 31 ottobre al Teatro Walterhaus ci saranno infatti i sudtirolesi Mainfelt con il loro trascinante folk rock. L’unica tappa tirolese è in programma invece venerdì 6 novembre al P.M.K. di Innsbruck, con un grande headliner a sorpresa che sarà annunciato a breve. Il weekend successivo infine ecco le ultime due tappe del Tour: di nuovo in provincia di Trento venerdì 13 novembre al Cantiere 26 di Arco con con le atmosfere urban dell’artista rivelazione dell’estate 2020 Margherita Vicario, mentre sabato 14 novembre si chiude in bellezza con gli Shanti Powa al Teatro Puccini di Merano.

A chiusura del tour e delle iscrizioni online il 20 novembre, si terrà la grande finale di UploadSounds il 12 dicembre all’Auditorium Santa Chiara di Trento, durante la quale i 12 finalisti del contest si contenderanno gli ambiti premi di fronte a una giuria di qualità e saranno proclamati i vincitori, che avranno l’opportunità di esibirsi prima del grande concerto di Colapesce & Dimartino. La finale di UploadSounds sarà realizzata nell’ambito dell’ormai tradizionale Sanbaradio Christmas Party, in collaborazione con la webradio universitaria Sanbaradio e l’Opera Universitaria.

C’è tempo fino al 20 novembre per tutti i musicisti under 35 dell’Euregio per iscriversi al contest sul sito www.uploadsounds.eu, entrando nella rosa dei gruppi che verranno selezionati per esibirsi in apertura delle date dell’Upload On Tour e per la finalissima del 12 dicembre.

UploadSounds è un progetto di Cooperativa Mercurio e Associazione Be It, con il sostegno di Provincia Autonoma di Trento, Provincia Autonoma di Bolzano, Land Tirol, Regione Autonoma Trentino-Alto Adige e Fondazione Cassa di Risparmio di Bolzano, in collaborazione con Centro Servizi Culturali Santa Chiara e GECT “EUREGIO Tirolo-Alto Adige-Trentino”, con il patrocinio del Comune di Trento, con la collaborazione del Centro Musica.