Manuela Baldracchi è la nuova presidente di Italia Nostra della sezione trentina

Trento Film Festival, ecco i vincitori

Sono stati annunciati i film vincitori dell’edizione numero 68 del Trento Film Festival, che si concluderà questa sera con la cerimonia di premiazione. La Genziana d’Oro per il Miglior Film in assoluto è stata vinta da “A Tunnel”, dei georgiani Nino Orjonikidze e Vano Arsenishvili, che per la prima volta aggiudica il Gran Premio “Città […]