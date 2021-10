Trento, in via Suffragio tornano le castagne

Si inserisce nel percorso volto a rivitalizzare via del Suffragio – nella quale recentemente è stata anche istituita la zona a traffico limitato – la decisione dell’Amministrazione comunale di Trento di riportare nella centralissima via la vendita di castagne che fino agli Anni 80 vi era presente.

L’iniziativa, dal titolo “Le castagne ritornano in via del Suffragio”, partirà venerdì prossimo 15 ottobre per concludersi il 14 novembre: dalle ore 17 alle ore 19 da martedì a giovedì e dalle ore 17 alle ore 20 il venerdì e il sabato. Alla Cooperativa castanicoltori Trentino Alto Adige, produttore agricolo locale per la vendita diretta di castagne, caldarroste e prodotti a base di castagne, verrà messa a disposizione una casetta in legno, ma tutta la zona sarà abbellita dagli allestimenti floreali a tema e delle animazioni a cura degli esercenti della via.