Il Birrificio Barbaforte di Folgaria premiato tra le “Eccellenze” di Slow Food

Mercoledì 31 agosto una visita al birrificio organizzata da Slow Food Trentino per assaporare le birre del birrificio premiato

Solo 80 birrifici in tutta Italia hanno ricevuto il riconoscimento di “Eccellenze” di Slow Food, e tra loro c’è il Birrificio Barbaforte di Folgaria. Mercoledì 31 agosto, alle 21, sarà possibile degustare le sue birre e conoscere il birraio, che aderisce alla Comunità Slow Food per lo sviluppo agroculturale degli Altipiani Cimbri.

“La qualità della birra Barbaforte non è una novità – ha commentato Manuel Dellamotta, coordinatore della Guida alle birre d’Italia 2023 di Slow Food per il Trentino -, nonostante solo da quest’anno abbia ricevuto la menzione dell’eccellenza Slow Food. Negli anni le birre sono cresciute qualitativamente e in costanza, costituendo la più grande garanzia per il consumatore finale, che può fare affidamento su dei prodotti dotati di grande scorrevolezza senza rinunciare alla loro personalità, sia che si tratti degli stili più tradizionali sia che nel bicchiere si ritrovino stili più innovativi e moderni”.

Dagli Altipiani Cimbri, con la visita al Birrificio Barbaforte di Folgaria, inizia il tour nei birrifici della Guida alle birre d’Italia 2023, una bibbia per gli amanti del luppolo che viene pubblicata a cadenza biennale e giunge ora all’ottava edizione. Nelle sue pagine sono recensiti ben 456 birrifici e 2.346 birre.

Comunità Slow Food per lo sviluppo agroculturale degli Altipiani Cimbri dalla primavera del 2019 anima il territorio con iniziative di divulgazione culturale, con i Mercati della Terra itineranti che portano gli artigiani del cibo buono, pulito e giusto nelle piazze di Folgaria, Lavarone, Luserna e dell’Altopiano della Vigolana, mettendo in rete i produttori, i ristoratori, turisti e cittadini.

Nell’attività di valorizzazione dei prodotti del territorio e promozione di un turismo sostenibile è fondamentale la stretta collaborazione con l’Azienda per il Turismo Alpe Cimbra. In calendario già importanti appuntamenti per i prossimi mesi. Il 17 e 18 settembre torna Latte in festa mentre il 29 e 30 ottobre seconda edizione della Dispensa dell’Alpe, mostra mercato che porta a Folgaria decine di produttori, laboratori e degustazioni.

Per informazioni e iscrizioni alla serata del 31 agosto slowfoodadigegarda@gmail.com