Domenica 24 ottobre viabilità modificata per la sfilata delle bande trentine

Conclusi i lavori di ampliamento del parcheggio di via Papiria a Piedicastello

Si sono da poco conclusi i lavori di ampliamento, asfaltatura e realizzazione della segnaletica orizzontale al parcheggio di via Papiria a Piedicastello. I lavori, affidati all’impresa Zanotelli Costruzioni di Cembra, per un importo finale di poco superiore a 95mila euro, hanno riguardato la realizzazione di 15 posti auto di cui uno per disabili. Tra gli […]