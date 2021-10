Marco Cortesi e Mara Moschini, “green storytellers”, ospiti di Solidarietà Vigolana

Marco Cortesi e Mara Moschini ospiti di Solidarietà Vigolana venerdì 29 ottobre alle 20.30 al teatro di Vigolo Vattaro

Gli attori Marco Cortesi e Mara Moschini saranno ospiti dell’ultima serata di “Sostenibilità in cammino”, il progetto dell’associazione Solidarietà Vigolana.

Venerdì 29 ottobre alle 20.30, nel teatro parrocchiale di Vigolo Vattaro, Cortesi e Moschini presenteranno “Green Storytellers”, una serie televisiva che racconta decine di storie di persone che cercano di costruire un’Italia più solidale e accogliente.

“Insieme ai due storytellers e attori, Marco Cortesi e Mara Moschini, vivrete racconti, ricordi, backstage, dietro le quinte e molto altro di un viaggio in prima persona tra meravigliose storie di coraggio e solidarietà in nome di un mondo più giusto”, spiegano gli organizzatori della rassegna “Sostenibilità in cammino”, che aggiungono: “Approfondiremo i temi della sostenibilità interagendo con il pubblico, rispondendo a domande e condividendo riflessioni e scoperte per gettare uno sguardo sugli importantissimi temi di ambiente, sostenibilità, lotta allo spreco e alla fame nel mondo”.

La rassegna “Sostenibilità in cammino” è finanziata dal Piano Giovani Zona Altopiano della Vigolana, ed è nata in sinergia con l’associazione L’Ortazzo e con l’ecosportello Fa’ la cosa giusta! Trento. L’obiettivo del progetto è far conoscere alcune realtà che, nel territorio trentino, si occupano di diffondere la cultura della sostenibilità ambientale. Nelle prossime settimane sarà coinvolta anche la scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo di Vigolo Vattaro.

Per iscriversi alla serata “Green Storytellers”, è necessario prenotarsi (qui il modulo).