Creatura futura. Sabato 30 ottobre il nuovo libro di Paolo Ghezzi si presenta al Vigilianum

Creatura futura (ViTrenD), il nuovo libro di Paolo Ghezzi

A quasi un anno dalla sua “partenza” (8 novembre 2020, a 44 anni d’età), ViTrenD, il marchio di Vita Trentina Editrice per la diffusione nazionale, pubblica il primo libro sulla straordinaria figura di Piergiorgio Cattani, giornalista, filosofo e teologo, intellettuale e leader politico. Un esploratore di se stesso e dei limiti dell’esistenza in quel capolavoro sul confine tra la vita e la morte che è stato “Guarigione” (2015). Una “creatura futura” sia perché sperava e credeva nella vita che verrà, sia perché continuava a inventare nuovi progetti per rendere più umana la comune esistenza di oggi.

“Creatura Futura” (256 pp., 16 euro) firmato da Paolo Ghezzi, autore di libri sulla Rosa Bianca e su De André, non è una biografia. Semmai un ritratto di Piergiorgio Cattani visto da vicino, tra cronaca, comunicazioni pubbliche e private, amicizia e nostalgia. Una specie di diario a quattro mani che dimostra come – lo dice il sottotitolo – quelle di Cattani sono “parole che resistono”. E molte, in questo libro, sono assolutamente inedite.

Sabato 30 ottobre, alle 10.30, a Trento al Polo culturale Vigilianum in via mons. Endrici, 14 (prenotazione obbligatoria via mail: simoneberlanda@vitatrentina.it) il libro sarà presentato da Diego Andreatta (direttore di Vita Trentina), Maria Chiara Cattani (la nipote maturanda), Claudia Merighi (sua vicepresidente in Futura Trentino), i giornalisti Enrico Rufi (Radio Radicale) e Luca Pianesi (Il Dolomiti).

La presentazione si potrà seguire anche in streaming sulla pagina Facebook di Vita Trentina.

I diritti d’autore saranno destinati a Unimondo, la testata on line che Cattani ha diretto con passione, fino alla fine.

Un libro-ritratto, intimo e spiazzante. Nei suoi 44 anni di vita, conquistati giorno dopo giorno alla malattia, Cattani si è preso cura della vita degli altri. Coraggio e lucidità eccezionali, incessante ricerca del senso della vita, costante impegno per lasciare il mondo migliore. Un uomo che, seppur assediato dal male, ha saputo amare e raccontare, con stupefacente energia, la bellezza dell’esistenza.

Un’irripetibile avventura umana, quella di Pg, nelle sue parole (anche segrete) e nei ricordi di chi l’ha amato, raccolte nel capitolo “D’amore e d’ombra”. “Paolo Ghezzi conduce il lettore di Piergiorgio e l’amico/a, l’amante e il curioso, l’ignaro e il sapiente, il popolare e il colto a un incontro inaspettato…”, scrive Simone Casalini nella prefazione.

Un libro pieno di sorprese: dalla passione per la Bibbia alla lotta per una medicina a misura di paziente, dall’inesauribile curiosità del giornalista al suo versante segreto di musicofilo, dalle tante tenere e burrascose amicizie alla cattiveria o indifferenza di certa politica (non solo salvinista, anche di certi guru del centrosinistra).

I dieci capitoli si possono leggere come un romanzo scritto a quattro mani, da Ghezzi e da Cattani: il romanzo di una vita davvero eccezionale. Unica. Una vita radicata nel presente e proiettata nel futuro. Un grande messaggio di ottimismo e di fiducia anche per i giovani e per chi ha smarrito il gusto dell’esistenza.

“Perché sei un essere speciale, e hai avuto cura di noi”. Ecco il perché di questo libro-ritratto, intimo e sorprendente. Nei suoi 44 anni di vita, conquistati giorno dopo giorno alla malattia che lo assediava, Piergiorgio Cattani (1976-2020) – giornalista e leader politico, esploratore tra teologia e filosofia, autore di libri importanti, tra cui l’indimenticabile “Guarigione” – si è preso cura della vita degli altri. Coraggio esistenziale e lucidità di pensiero fuori dal comune. Incessante ricerca del senso della vita e della morte. Costante impegno per lasciare il mondo migliore di come l’aveva trovato. Attraverso le sue parole (molte inedite) e i ricordi di chi l’ha conosciuto molto da vicino, l’avventura umana di Cattani, creatura futura, si legge come un romanzo. (dalla quarta di copertina)

L’Autore. Paolo Ghezzi, giornalista di lungo corso, è stato cronista e inviato in diverse testate, direttore del quotidiano l’Adige, ha fondato e diretto la casa editrice “Il Margine” e ha scritto diversi libri, tra cui quelli sulla resistenza antinazista della “Rosa Bianca” e sulle canzoni resistenti del Cantautore (“Il Vangelo secondo De André”).