Festività religiose e ricorrenze civili, a Trento sono giorni di cerimonie

Sono diverse le celebrazioni e le cerimonie che animeranno la città di Trento durante i primi giorni del mese di novembre, che si apre oggi, come da tradizione, con la festività di tutti i Santi e con la commemorazione dei defunti. Alle funzioni religiose si affiancano infatti anche alcune importanti ricorrenze civili: alla celebrazione del 103° anniversario dell’entrata delle truppe italiane in Trento e alla Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate si aggiunge quest’anno il centenario del Milite Ignoto. Tra il 29 ottobre e il 4 novembre 1921 si svolgeva il viaggio in treno che portava la salma del Milite ignoto da Aquileia all’Altare della Patria di Roma. Per ricordare tale evento il Comune di Trento, in collaborazione con la Fondazione Museo storico del Trentino, ha ritenuto opportuno proporre un momento di riflessione storica e alcuni momenti cerimoniali.

Lunedì 1 novembre alle 14.30 è in programma la S. Messa celebrata dall’arcivescovo Lauro Tisi all’aperto nel quadrante nord del cimitero monumentale di via Giusti, davanti alla chiesa del Redentore (in caso di maltempo la celebrazione si terrà in Duomo). Celebrazioni religiose si terranno anche nei cimiteri periferici, i relativi orari sono disponibili sul sito del Comune.

Martedì 2 novembre la commemorazione dei Caduti di tutte le guerre prevede la deposizione di corone presso le lapidi a Palazzo Thun (ore 10.15) e presso il monumento ai caduti di piazza della Portela (ore 10.30), a cui seguirà alle 11.00 la S. Messa presieduta dall’arcivescovo e la cerimonia in onore dei caduti al Cimitero civico.

Nel pomeriggio alle 17.00 nel salone di rappresentanza di Palazzo Geremia la commemorazione del centenario del Milite Ignoto. Sono previsti gli interventi del sindaco Franco Ianeselli, del direttore della Fondazione Museo storico del Trentino, Giuseppe Ferrandi, del direttore del Museo centrale del Risorgimento di Roma, Marco Pizzo della responsabile dell’ufficio Studi, ricerche, didattica e biblioteca dell’Archivio storico Istituto Luce – Cinecittà Spa, Patrizia Cacciani e del direttore del Museo storico italiano della guerra di Rovereto, Francesco Frizzera.

In chiusura sarà proiettato un breve filmato sulla cerimonia della traslazione della salma del Milite Ignoto, nel 1921.

La giornata dei defunti viene celebrata anche con una visita guidata al Cimitero civico, a cura del capoufficio Servizi funerari, Joseph Tassone, con ritrovo ai cancelli del cimitero alle ore 16.

Alle ore 18.30 il servizio Cultura, turismo e politiche giovanili e l’ufficio Servizi funerari invitano al concerto nella chiesa del Redentore del cimitero monumentale, che accompagnerà idealmente col canto coloro che si recheranno in visita ai defunti. In programma la Missa Pro Defunctis a cura dell’Ensemble Vocale della classe di direzione di coro del Conservatorio F. A. Bonporti. Per l’ingresso in chiesa è necessaria l’esibizione del Green Pass.

Mercoledì 3 novembre la celebrazione del 103° anniversario dell’entrata delle Truppe italiane in Trento dà appuntamento alle 15 con la deposizione di corone e l’alzabandiera alla Fossa dei Martiri al Castello del Buonconsiglio.

Giovedì 4 novembre si celebra infine la Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate. La cerimonia ufficiale si terrà a partire dalle 10 in piazza Santa Maria Maggiore. Al termine presso il Sacrario militare del Civico cimitero il momento cerimoniale dedicato al centenario del Milite Ignoto con la deposizione di corone.