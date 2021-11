L’albero di Natale di piazza San Pietro a Roma arriverà da Andalo

L’antica chiesa di Andalo si presenta al pubblico

Saranno presentate sabato 10 ottobre le ricerche archeologiche che hanno permesso di far tornare alla luce i resti dell’antica chiesa ritrovata durante i lavori per la sistemazione del Doss a Andalo, presso Maso Toscana. I resti, risalenti al XVI secolo, sono stati subito affidati alle cure degli archeologi della Soprintendenza per i beni culturali provinciale, […]