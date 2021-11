Volley, Superlega. Padova espugna la BLM Group Arena al quinto set

Michieletto a muro nell’azione dell’infortunio. Foto Trabalza / Trentino Volley

Dopo cinque vittorie consecutive (una delle quali ha fruttato il primo trofeo stagionale), l’Itas Trentino deve fare i conti con la prima battuta d’arresto. I gialloblù ieri sera alla BLM Group Arena hanno infatti ceduto al tie break al cospetto della Kioene Padova nel match valevole per il quarto turno di regular season SuperLega Credem Banca.

Il rovescio casalingo è arrivato al termine di una partita rocambolesca e piena di colpi di scena; i gialloblù l’avevano iniziata nel migliore dei modi, giocando un primo set di grande consistenza, poi l’infortunio di Michieletto (problema alla caviglia destra scendendo da muro nel corso della seconda frazione – da valutare nelle prossime ore) ha mescolato le carte in tavola e ridato vigore ad una Padova che, successivamente, ha venduto carissima la pelle e mostrato grande carattere, vincendo secondo, terzo e quinto set ai vantaggi.

Priva di un riferimento importante in campo come il numero 5 gialloblù, l’Itas Trentino ha vacillato, ma ha continuato comunque a giocare, andando in ogni caso ad un passo dalla vittoria, ma senza più riuscire ad essere risoluta e decisiva sino in fondo. Dinanzi ad un Bottolo straordinario (24 punti, mvp del match) ed ad un Weber decisivo con i suoi 22 punti, Trento ha comunque risposto sino in fondo con i 18 punti di Pinali (in sestetto titolare per tutto la gara), i 17 di Kaziyski e le fiammate a muro di Podrascanin (6).

I gialloblù restano comunque in testa alla classifica con 10 punti, appaiati ora da Piacenza e Monza. L’Itas Trentino tornerà in campo già nel weekend, affrontando domenica 7 novembre la trasferta di Perugia per sfidare la Sir Safety Conad nel big match del quinto turno di regular season SuperLega Credem Banca 2021/22. Fischio d’inizio programmato per le 18; diretta RAI Sport +, Radio Dolomiti e Volleyball World Tv.