Covid in Trentino, nessun decesso ma aumentano i nuovi casi

Vaccino: da venerdì terza dose anche in Trentino per ultra fragili e over 80

A partire da venerdì 24 settembre alle ore 23 aprono anche in Trentino le prenotazioni per la somministrazione della terza dose di vaccino, destinato alle categorie più fragili e a maggior rischio di contrarre il Covid in forma grave. Ad essere interessate, poco meno di 50 mila persone: circa 8500 ultrafragili e 38.500 over 80, […]