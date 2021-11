Sabato a Palù di Giovo la presentazione del nuovo libro di Carlo Paolazzi

Le misure speciali anti-Covid a Cembra Lisignago

Nessun lockdown per il Comune di Cembra Lisignago che nelle ultime settimane ha fatto registrare una sensibile crescita delle persone contagiate dal Covid-19, ma l’introduzione, per due settimane, di alcune misure più stringenti destinate alla popolazione residente. E’ quanto prevede un’ordinanza firmata oggi dal Presidente della Provincia, Maurizio Fugatti, che introduce, in aggiunta alle misure […]