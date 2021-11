Gli acquerelli di Patrizia Cescatti Savoia, una scia di serenità in tante case trentina

Campagna Nastro Rosa, martedì allo Zandonai serata spettacolo con Loredana Cont e i Risentiti 2.0

“Perché l’opera di prevenzione sia sempre più efficace, salvando così sempre più donne, la campagna Nastro Rosa deve continuare a brillare. E proprio per questo il prezioso lavoro dei molti volontari e specialisti di LILT non può fermarsi”. Queste le parole usate da Mario Cristofolini, presidente di LILT Trentino, per lanciare la serata spettacolo di […]