Covid in Trentino: 95 nuovi contagi, zero decessi

L’analisi dei tamponi. Foto ufficio stampa PAT

Torna sotto quota 100, ma non per questo appare meno allarmante rispetto ai giorni scorsi, il numero dei nuovi casi di Covid-19 individuati oggi in Trentino: a fronte, fortunatamente, di zero decessi, il bollettino giornaliero dell’Azienda sanitaria riporta infatti 95 nuovi contagi, su un numero dei tamponi analizzati che rimane molto elevato, intorno agli 11.000.

Guardando ai numeri nel dettaglio, ieri sono stati individuati altri 37 casi positivi al molecolare (su 529 test effettuati) e 58 all’antigenico (su 10.405 test effettuati). I molecolari hanno inoltre confermato 48 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi. In fascia over 80 troviamo 4 casi nuovi che diventano 12 sia nella fascia 70-79 sia in quella 60-69 anni. C’è anche un bambino sotto i 2 anni mentre fra ragazzini e ragazzi fra 3 e 19 anni i nuovi casi sono una quindicina.

Da notare inoltre il numero dei nuovi ricoveri: ieri altre 10 persone sono state accolte in ospedale, a fronte di 6 dimissioni che portano il totale dei pazienti covid a 32; sempre 5 i ricoverati in rianimazione.

Sul fronte vaccinazioni, questa mattina la cifra raggiunta era pari a 815.470: in questo numero sono comprende anche 372.568 seconde dosi e 26.055 terze dosi.

Oggi ci sono 12 guariti in più che portano il totale a 48.261, mentre ieri le classi in quarantena erano 9.