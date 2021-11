Covid in Trentino, sono 11 i nuovi ricoveri

Da oggi a Trento i Tamponi rapidi a pagamento

A partire dal pomeriggio di lunedì 18 ottobre sarà possibile effettuare i tamponi antigenici rapidi a pagamento anche in alcune sedi dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari. Visto l’incremento della richiesta di test antigenici finalizzati a ottenere il Green pass, Apss andrà a supportare il sistema delle Farmacie e dei laboratori privati che in questi […]