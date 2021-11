Dai mercatini alle “winter experience” nel Natale dell’Alto Garda e Ledro

L’Apt Garda Dolomiti presenta la stagione invernale 2021-2022

Dalla Casa di Babbo Natale al villaggio di Natale Di Gusto in Gusto, fino alla scoperta dei mercatini nei borghi più belli d’Italia. Il Natale del Garda Trentino, della Valle di Ledro e di Comano Terme è stato presentato ieri, mercoledì 17 novembre, dall’Apt Garda Dolomiti spa assieme alle amministrazioni comunali, alle pro loco e alle associazioni culturali coinvolte al Museo Alto Garda (MAG) di Riva del Garda.

“Questo sarà l’anno zero per Garda Dolomiti – il commento di Silvio Rigatti, presidente di Garda Dolomiti spa – che presenterà per la prima volta i territori del Garda Trentino, di Comano Terme e della Valle di Ledro come un unicum. L’APT ha sostenuto al massimo gli operatori che hanno dimostrato una forte partecipazione nei confronti della manifestazione, dalle strutture alberghiere e della ristorazione alle attività commerciali. Nonostante il periodo delicato a causa della situazione sanitaria, moltissimi ospiti sono intenzionati a recarsi presso il nostro territorio nelle prossime settimane e questo incoraggia a fare il massimo per accoglierli al meglio”.

Si parte venerdì 19 novembre con il mercatino di Natale di Arco, che sarà dedicato all’Ottocento asburgico, un periodo d’oro per la cittadina e per l’ambiente mitteleuropeo. Il villaggio natalizio si trasformerà in una festa per tutta la famiglia con la fattoria didattica, gli artisti e le magie di strada, le coreografie luminose, i laboratori e i presepi nel borgo medievale di Stranfora ai piedi del castello.

Anche Riva del Garda accenderà le luci del mercatino di Natale Di Gusto in Gusto venerdì 19 novembre. Di Gusto in Gusto permetterà di riscoprire ed assaporare i sapori tipici del Trentino.

Due mercatini da non perdere sono quello di Rango, che è stato inaugurato lo scorso 14 novembre, aprendo così i battenti della stagione dei mercatini in Trentino, e quello di Canale di Tenno, che aprirà il 27 novembre. Rango e Canale di Tenno sono annoverati tra i borghi più belli d’Italia.

“Un grande ringraziamento a tutte le Pro Loco e alle associazioni del territorio che hanno voluto dare una forte spinta all’organizzazione delle attività invernali”, ha detto Silvio Salizzoni, assessore al turismo di Riva del Garda. “Abbiamo avuto una stagione estiva bellissima che fortunatamente si è protratta fino all’inverno e questo ci permette di rendere viva la città per spazzare via in qualche modo la malinconia che ci accompagna purtroppo da un paio di anni”.

Nago Torbole propone invece “Garda Trentino Xmas Trail“, una gara di trail running che l’11 dicembre si snoderà sul percorso del Garda Trek: 30 chilometri con un dislivello positivo di 1300 metri. A gennaio si terrà invece la festa del broccolo di Torbole, un presidio Slow Food, in collaborazione con il Comitato del Broccolo Torbolano, gli Alpini di Torbole, gli amici di Galeando e l’assessorato al turismo.

Dal 18 dicembre al 6 gennaio, in Valle di Ledro ci sarà “Il Natale del gigante”: le case di Bezzecca si apriranno al pubblico per offrire un viaggio nel tempo nella valle del Gigante Gilli, il gigante buono che fu ricevuto da re e imperatori di tutta Europa. C’è poi il “Menu Ledro Esodo” (dal 3 all’8 dicembre), l’evento culinario che rende omaggio alla tradizione mitteleuropea e al legame tra la Valle di Ledro e la Boemia, dove la popolazione ledrense trovò rifugio durante la Prima Guerra Mondiale e, il 19 dicembre, la corsa goliardica “Babbi Natale alla riscossa”.

La mattina del 1° gennaio, per festeggiare l’anno nuovo, a Riva del Garda ci sarà il tradizionale tuffo nel lago alle ore 12 presso Piazza III Novembre.

Le iniziative per coinvolgere i più piccoli.

Grazie alla preziosa collaborazione dei ragazzi di GardaScuola, che saranno presenti anche presso l’infopoint dei mercatini, a cominciare dalla Casa di Babbo Natale (27 novembre-31 dicembre) presso la Rocca di Riva del Garda che accoglierà tutti i bambini in un luogo pieno di sorprese per un’esperienza unica, fra giochi, letterine e laboratori. Poi l’Accademia degli Elfi (27 novembre-19 dicembre), la scuola più esclusiva con divertenti attività per ottenere il diploma di Elfo Qualificato.

Una grande novità per l’inverno 2021/2022 sarà l’illuminazione e la decorazione natalizia del Bastione che a partire dall’8 dicembre ospiterà Luna, l’elfo del Natale in trasferta al Bastione, che racconterà storie e fiabe legate al Natale per incantare tutti i bambini.

Anche il MAG – Museo Alto Garda di Riva ha rivolto una particolare attenzione ai più piccoli, ambientando una divertente caccia al tesoro all’interno del museo stesso, la “caccia al tesoro degli elfi”, e una all’interno della Galleria Civica G. Segantini di Arco, la “caccia al tesoro dei pupazzi di neve”, entrambe dedicate ai bambini dai 5 agli 11 anni, accompagnati da un adulto.

Le “winter experience” per scoprire il Garda Trentino

Sulla scia del successo riscosso dalle “Top Experience” svolte durante l’estate 2021, anche durante la stagione invernale non mancheranno le occasioni per scoprire all’aria aperta le bellezze del territorio. Ricco il programma delle “Winter Experience”, come “Riva del Garda Misteriosa” (6, 31 dicembre e 7 gennaio) dove verranno svelati i segreti di una città antica raccontati al calar della notte tra i vicoli del centro, e “A spasso tra i borghi” (07, 18 dicembre e 2 gennaio) per scoprire piccoli tesori e antiche tradizioni del mondo rurale della zona di Comano.

Inoltre proposte più sportive come “Sunset a Punta Larici” (4, 30 dicembre e 8 gennaio), un trekking suggestivo al tramonto verso uno dei punti panoramici più spettacolari del Garda Trentino, o la “Ciaspolata al tramonto a Tremalzo” (11, 26 dicembre e 5 gennaio), un’esperienza unica tra le montagne innevate che si specchiano nel lago di Garda.

A Natale, spazio alla cultura e all’arte al MAG e alla Galleria Civica Segantini

Il MAG ha previsto delle mostre temporanee presso le sue due sedi (il Museo Alto Garda a Riva del Garda e la Galleria Civica G. Segantini ad Arco) per dare l’occasione all’ospite di conoscere il territorio anche in una prospettiva diversa.

Presso il Museo Alto Garda è possibile infatti visitare la mostra “Capolavori ritrovati. Gli esordi di Giuseppe Craffonara”, dove verrà esposto per la prima volta “Compianto sul corpo di Cristo”, un dipinto realizzato dal pittore rivano, nonché maggiore esponente del neoclassicismo in Trentino nel XIX secolo.

Ad Arco, alla Galleria Civica G. Segantini, si terrà invece la mostra “Segantini e la Brianza”, in collaborazione con il Mart, Museo di arte moderna e contemporanea di Trento e Rovereto, con un particolare focus sugli anni briantei di Giovanni Segantini, oltre alla prima esposizione de “La Pompeiana”, celebre dipinto del pittore arcense acquistato dal Comune di Arco nel 2020. Nel periodo natalizio sarà anche possibile percorrere un itinerario in cinque tappe nel centro storico di Arco dedicato alla vita di Segantini.