Arriva il premio “Agitu Ideo Gudeta”, per sostenere le donne pioniere nell’agricoltura sostenibile

Sarà presentato giovedì 25 Novembre alle 16.30 presso il Caffé Letterario Bookique in via Torre d’Augusto 29 a Trento, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, il progetto “AGITU IDEO GUDETA – Premio a donne pioniere nell’agricoltura sostenibile“, promosso dall’Associazione Donne in Cooperazione in collaborazione con un gruppo di amici di Agitu dell’Alto Adige e del Trentino.

L’iniziative, che ha l’obiettivo di assegnare un premio annuale con un sostegno economico per le donne impegnate in attività innovative in agricoltura nella regione Trentino Alto Adige, è realizzata con il contributo del progetto Ethical Banking, delle Casse Raiffeisen dell’Alto Adige, e della Cassa Rurale Alta Valsugana.