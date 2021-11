A riflettori spenti: Arci, Acli e Cigl lanciano una raccolta fondi per l’Afghanistan

“Corridoi umanitari per salvare le donne afghane”, l’appello delle Acli Trentine

“Non possiamo rimanere in silenzio, dobbiamo lottare per il riconoscimento dei diritti umani anche in Afghanistan“. Così il Coordinamento Donne Acli Trentine, che unitamente a tutta l’Associazione, esprime grande preoccupazione per la situazione che si è creata nel Paese del Medio oriente nelle ultime settimane. “I Talebani fanno comunicati e mandano tweet per rassicurare l’occidente […]