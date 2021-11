Tornano le Piccole Colonne. Il nuovo cd presentato a teatro

In attesa del Festival della Canzone europea dei Bambini, che si svolgerà alla fine del prossimo mese di maggio ad Andalo, è in arrivo il nuovo disco del Coro Piccole Colonne, dal titolo “Lascia un sorriso nascere…”, diretto da Adalberta Brunelli con le 6 nuove canzoni nate sui testi delle classi vincitrici del concorso “Un Testo per noi”.

Si tratta della produzione discografica numero 38 per le Piccole Colonne, che presenterà, in anteprima, le nuove canzoni, nei concerti di sabato 27 novembre, al teatro di Cembra alle ore 20.30, e di venerdì 3 dicembre al Teatro SanbàPolis di Trento, alle ore 20.00.

I testi vincitori del concorso “Un Testo per noi”, sono stati affidati a grandi nomi della musica leggera italiana che li hanno trasformati in canzoni, nei mesi estivi le Piccole Colonne hanno studiato le sei nuove canzoni e le hanno registrate presso lo Studio 33 di Francesco Ianes. Anche quest’anno, grazie ad Al Bano Carrisi, Franco Fasano, il M.o Sandro Comini, il M.o Alterisio Paoletti, Lodovico Saccol e Adalberta Brunelli i sei testi sono così diventati nuove bellissime canzoni veramente a misura di bimbo destinate ad essere utilizzate anche in ambito scolastico. Per questo motivo, oltre ai brani vincitori dell’edizione corrente del concorso, sono stati inseriti altri tre brani tratti da edizioni precedenti che sono piccole lezioni di geografia, di storia e di italiano, oltre ad un dovuto omaggio al Presidente Luciano Anesi recentemente scomparso, a cui il coro ha dedicato la bellissima “We are the world”.

Fra i brani del CD, sono da segnalare i due brani realizzati su testi di classi trentine: “La danza del corsivo” su testo della classe II C Scuola primaria Clarina – Trento (anno scolastico 20/21- ins. Francesca Gozzi) che vede nell’andamento del corsivo un delfino che danza nel mare, e “Swag” su testo delle classi III A e B Scuola primaria di Giovo (anno scol. 20/21 – Ins. Monia Svaldi, Liliana Giovannini, Christian Merci) che parla di un cantante preistorico che con la sua band fa concerti e viaggia in Tanzania.

Nel CD anche una simpaticissima “Aqua e la vitamina C” che vuole aiutare i bimbi a ricordare che la parola acqua vuole la CQ, “Ukubull” che affronta in modo originale il problema del bullismo, “La ballata della gentilezza” che invita con garbo a seminare e diffondere questo modo di essere, “Carnevale in la minore?” nata dall’ascolto dell’opera buffa “Il carnevale degli animali”, “L’artista distratta” che ha disegnato l’Italia a forma di stivale, “Gira la vocale” ovvero cambia la vocale in un parola ed il senso cambia completamente e “Il ballo della mummia” che scaccia il male e la calunnia.

Il CD è stato prodotto con il sostegno di Andalo Vacanze, del Consorzio dei Comuni della Provincia di Trento BIM dell’Adige e della Federazione Cori del Trentino