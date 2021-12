Lake Garda 42, il nuovo “festival del running” di primavera

La “Lake Garda Maratona”, il primo weekend di aprile, attraverserà tutte e tre le province del lago

Una manifestazione podistica che attraverserà le province di Brescia, Trento e Verona, lambendo il lago di Garda da Limone a Malcesine. Il primo weekend di aprile 2022 ci sarà la prima edizione della “Lake Garda 42”.

Partenza quindi da Limone sul Garda, in provincia di Brescia, per poi attraversare Riva e Arco fino ad arrivare a Malcesine, in provincia di Verona. Sono previste anche una mezza maratona e una prova kids per giovani promesse.

La scorsa primavera si era svolta l’edizione “zero”, durante la quale l’organizzazione ha testato il tracciato e gli aspetti logistici della competizione. La società Communico Italia, ora, sta lavorando a pieno regime per i dettagli della prima edizione vera e propria.

“Siamo estremamente convinti che la maratona abbia uno straordinario potenziale di sviluppo, perché disegnata in uno degli angoli più attraenti e iconici del nord Italia – commenta Christian Deissenberger, a capo dell’organizzazione – e l’alto numero di adesioni ricevuto finora fa ben sperare in vista della prima domenica di aprile”.

Ad oggi sono oltre 500 gli iscritti alla manifestazione, provenienti da Italia e Germania ma anche da tanti altri Paesi. La half marathon di 21 km partirà invece da Arco, con arrivo sempre a Malcesine.

“In questo modo vogliamo far crescere la manifestazione come un vero e proprio festival del running in primavera – sottolinea Christian Deissenberger – e in tal senso abbiamo previsto alcuni eventi collaterali tra cui una gara per bambini”.

Come ricordato dall’organizzatore, alla vigilia della maratona, sabato 2 aprile, alla Rocca di Riva del Garda si terrà la prova Kids, per gli atleti tra 5 e 12 anni.

La Rocca di Riva del Garda sarà anche il quartier generale della manifestazione per il ritiro del pettorale e “l’area expo”. Sarà aperta già dal pomeriggio di venerdì 1 aprile. Sui canali social, nel frattempo, è già partita la campagna: per quattro weekend ci sarà la possibilità di vincere prodotti di aziende partner come BlackRoll, Keller Sports e Garda Trentino.