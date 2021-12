A Cles la premiazione del concorso video “Deeper”

“Deeper”: un concorso video per raccontare i giovani oltre le apparenze

Sono aperte da qualche giorni le iscrizioni a “Deeper”, il concorso video organizzato nell’ambito del programma formativo delle politiche giovanili della Provincia autonoma di Trento, in accordo con Fondazione Franco Demarchi, per far emergere le narrazioni che vedono protagonisti quei giovani che vivono in luoghi di montagna o periferici, dal Trentino alle aree interne dell’Italia, […]