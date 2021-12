Economia solidale: la Botega di Samuele trova casa in città

Martedì 14 dicembre apre ufficialmente le sue porte in città La Botega di Samuele, uno spazio di acquisto solidale e un luogo di inclusione dove trovare, oltre ai prodotti degli orti e delle cucine della Cooperativa Samuele, una selezione di articoli degli attori dell’economia solidale e dei produttori del Trentino, scelti secondo criteri di impatto sociale, sostenibilità ambientale e filiera corta. Prodotti sfusi o confezionati dai corsisti della cooperativa inseriti nei percorsi di avvicinamento al lavoro.

La Botega, che troverà casa in Via Marchetti 34/36 a Trento, vicino al Parco di S. Marco tra l’antica maglieria Buffa e Foto Rensi, a solo un parco di distanza (4 minuti a piedi) dallo storico negozio del laboratorio del cuoio della cooperativa, Artelier, in Via S. Marco 18, vuole essere anche una nuova opportunità formativa per i corsisti della Cooperativa Samuele che potranno sperimentarsi nella vendita, oltre che un altro punto di riferimento per chi a Trento cerca una spesa attenta e responsabile.

Sarà dunque un luogo dove trovare cose buone e genuine a prezzi accessibili, privilegiando il biologico e la filiera corta: gastronomia fresca; ortaggi e pane; formaggi, uova e salumi locali; legumi e cereali sfusi; vino e birre artigianali; detersivi e saponi ecologici. Dove anche gli imballaggi sono pensati in un’ottica sostenibile con materiali ecocompatibili, borse di stoffa, vetri a rendere e prodotti sfusi. Un nuovo laboratorio – finora attivo solo in sede e attraverso la vendita online – che rende concreta quella Botega di quartiere che è nel nome e nel cuore del progetto, nato nel 2020 durante il lockdown, grazie anche alla grande disponibilità della Sig.ra Marta Baruffaldi che ha messo a disposizione lo bellissimo spazio in Via Marchetti.