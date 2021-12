Giovanni Paolo I sarà beatificato il 4 settembre 2022 in San Pietro

Se chiedessimo ad un giovane la motivazione per la quale ha partecipato alla GMG sentiremo le risposte più disparate: c'è chi è venuto per la compagnia, chi per curiosità, chi perché invogliato dalle varie testimonianze e chi per approfondire la propria fede. Ma questo poco importa, ciò che conta è che ognuno di noi abbia respirato la gioia di essere cristiani assieme a giovani di tutto il mondo, creando un clima di allegria denso di speranza.