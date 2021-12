Compositori ladini, italiani e viennesi a confronto, per il Capodanno di Arco

Andrà in scena anche quest’anno il tradizionale concerto di Capodanno nel salone delle feste del Casinò municipale, l’evento musicale con cui la città di Arco augura buon anno a concittadini e ospiti. Sabato primo gennaio, alle ore 17, venti strumentisti dell’orchestra Aurona di Moena (orchestra e pianoforte) diretti dal Maestro Claudio Vadagnini, daranno vita a “Confronti“, uno speciale concerto in cui saranno eseguite musiche di compositori ladini, italiani e viennesi.

Un concerto che esamina le affinità fra brani composti in ambiti culturali diversi, ma per le stesse occasioni. La finalità è duplice: da una parte proporre un vero e proprio concerto di Capodanno, che nell’immaginario collettivo richiama la sala dorata del Musikverein di Vienna, dall’altra affrontare un tema caro all’associazione Aurona, ossia l’analisi del panorama musicale ladino, legato alla tradizione trentina. Tema del concerto sono le musiche per ballare: i valzer e le danze ladine, che segnano le feste della tradizione. Il programma prevede musiche di Canori, Pantano, Giordano e Mattevi, ma anche i noti valzer degli Strauss, propri dell’atmosfera natalizia viennese.

L’associazione Aurona si è costituita venti anni fa con il fine di promuovere sul territorio del Trentino Alto Adige la musica nelle sue innumerevoli declinazioni e fornire agli artisti locali uno spazio in cui potersi esprimere. In vent’anni l’associazione ha portato a termine innumerevoli produzioni di spettacoli, sia musicali sia operistici. Nel 2014 nasce, in seno all’associazione, l’omonima orchestra, costituita da musicisti professionisti e semiprofessionisti, provenienti dall’area del Trentino Alto Adige e del Veneto.

Per accedere all’evento sono richiesti green pass rafforzato e mascherina ffp2. I biglietti sono in vendita agli sportelli delle Casse Rurali e tramite il servizio «Primi alla Prima».