“Stelle Gelindi e tre Re” per le Lezioni di Musica popolare trentina

Per valorizzare il prezioso patrimonio conservato dall’Archivio provinciale per la della Tradizione Orale (APTO) conservato presso il Museo degli Usi e Costumi della Gente Trentina di San Michele all’Adige, lunedì 3 gennaio dalle 18 alle 19 sulla piattaforma Zoom, il quarto appuntamento con le “Lezioni di musica popolare trentina” sarà dedicato a “Noi siamo i tre re (Isotta)”, il canto della Stella più diffuso in tutto l’arco alpino italiano.

La «Cantata per i personaggi rappresentanti li tre re maggi», fu composta tra il 1759 ed il 1774 dal reverendo Giuseppe Maria Isota, “penitenziere” di Forno, in Val Strona (VB) e pubblicata dallo stampatore Pietro Ostinelli di Como. Questa preziosa fonte a stampa fu ritrovata nel 2011 da Antonio Bellati a Premana (Valsassina) dove il rito dei “tre Re” costituisce a tutt’oggi uno dei momenti più significativi e imponenti di questa tradizione in tutto l’arco alpino. Anche in Trentino questo componimento risulta essere il più diffuso. Il confronto con tutte le varianti evidenzia un dato significativo: nella maggioranza dei casi il profilo melodico presenta significative analogie, riconducibili ad una stessa matrice musicale. Questo stesso “prototipo” melodico emerge anche dal confronto con le versioni delle regioni limitrofe, segnatamente l’area veneto-bellunese e lombardo-piemontese. Si può dunque presumere che questa matrice musicale sia relativamente recente non facendo registrare varianti significative.

Il ciclo di webinar divulgativi e anche didattici è ideato e condotto dall’etnomusicologo Renato Morelli, ed al suo termine, a chi ne farà richiesta, il Museo rilascerà l’attestato considerando le ore di partecipazione di ciascun richiedente. La partecipazione a uno o più webinar viene riconosciuta come aggiornamento per i docenti di ogni ordine e grado.

I webinar proseguiranno fino al 31 gennaio 2022, ogni lunedì dalle ore 18 alle 19.

Accesso libero cliccando sul link: https://us06web.zoom.us/j/82047338867

Ulteriori dettagli su APTO: www.museosanmichele.it/in-evidenza