Covid, in Trentino due decessi e 807 nuovi contagi

Si impennano i contagi in Trentino, Fugatti: “Vaccinarsi per non bloccare il Paese”

Fa registrare un’ulteriore impennata dei contagi – 894 nelle ultime 24 ore – il bollettino Covid quotidiano dell’Azienda sanitaria che dà conto anche di 1 nuovo decesso: un uomo, ultra ottantenne, vaccinato ma ricoverato in ospedale per altre patologie. Rimane stabile invece la situazione stabile dei ricoveri in rianimazione che restano 23, come ieri. Sono […]