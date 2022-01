Ciaspole al tramonto e sci all’alba sul Monte Baldo: le proposte dell’APT tra gennaio e marzo

Settimane bianche, escursioni con le ciaspole al tramonto e sci all’alba tra le iniziative promosse dall’APT sul Monte Baldo

Una stagione invernale ricca di proposte sul Monte Baldo e in Vallagarina che, come spiega Giulio Prosser, presidente dell’APT Rovereto, Vallagarina e Monte Baldo, “sta dando già soddisfazioni”.

“L’Altopiano di Brentonico offre piste perfette – aggiunge Prosser – che si abbinano all’enogastronomia del territorio offrendo la vacanza all’aria aperta e in piena sicurezza che tutti cercano in questo momento”.

Tra gennaio e marzo, l’APT locale propone settimane bianche, con bimbi gratis in hotel, escursioni con le ciaspole al tramonto e sci all’alba.

Per chi arriva da sud, la ski area Polsa, San Valentino, San Giacomo è la prima stazione sciistica trentina, raggiungibile in sole tre ore da Firenze. Esposta al sole, la pista ha una buona vista panoramica.

Per i principianti, invece, ci sono dei campi-scuola allestiti sui pendii, dove maestri specializzati nell’insegnamento ai bambini e alle persone con disabilità accompagnano i primi passi sulla neve dei “non-esperti”.

Il Polsa Baby Park, poi, è adatto alle vacanze per le famiglie. Si tratta di un parco giochi sulla neve con dondoli, animali di gomma, sedute per genitori e bimbi, piste da bob e slittini e la pista di apprendimento “Polsa Primi Passi” per bambini dai 3 anni.

Imperdibile, per gli amanti del vintage, la Pista Momo, rinnovata mantenendo il tracciato uguale a quello degli anni Ottanta, con una seggiovia che ancora va a gasolio.

Per gli amanti dello sci di fondo ci sono invece le piste di San Giacomo, battute sia per la tecnica classica che per lo skating.

Piste per slittino, snowboard e pattinaggio, insieme a percorsi per le ciaspole, da percorrere in autonomia o in gruppo partecipando ad escursioni guidate organizzate dall’Apt, completano l’offerta invernale del Parco del Monte Baldo.

Ecco le iniziative previste per i prossimi mesi, alcune delle quali partono proprio in questi giorni.

Trentino Ski Sunrise

Domenica 9 e 23 gennaio, sabato 19 febbraio

Un triplo appuntamento per vivere l’emozione del sorgere del sole con ciaspole o sci ai piedi. Info e iscrizioni: 0464 395149 – brentonico@visitrovereto.it

Con le ciaspole nel Parco del Baldo

Sabato 8, 22, 29 gennaio, 19 febbraio, 5, 12 marzo

Facili escursioni con le guide della scuola sci Monte Baldo, seguite da una ghiotta merenda a base di prodotti tipici. Info e iscrizioni: 0464 395149 – brentonico@visitrovereto.it

Ciaspolate al tramonto

Giovedì 13, 27 gennaio e 10,24 febbraio

Quattro appuntamenti, il giovedì pomeriggio nei mesi di gennaio e febbraio con partenza dalla località di San Giacomo, sull’Altopiano di Brentonico.

Golosaneve

Sabato 5 febbraio

Un itinerario inedito con le ciaspole o gli sci ai piedi e soste golose nelle malghe del Parco Naturale Locale Monte Baldo.

Info e iscrizioni: 0464 395149 – brentonico@visitrovereto.it