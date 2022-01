Dopo i sold out di dicembre, tornano le Cene al buio di AbC Irifor del Trentino

È un’esperienza sensoriale indimenticabile e, dopo le date di dicembre andate subito sold out, anche il nuovo anno si aprirà con altri due appuntamenti da segnare in calendario. Tornano, infatti, a grande richiesta le cene al buio promosse da AbC Irifor del Trentino per due venerdì di fila, il 21 e 28 gennaio 2022, nella sede di via della Malvasia, 15, a Trento, con ritrovo alle 19.40 per un momento introduttivo alla serata, che inizierà alle 20.

Nella più completa oscurità verrà servito un menu completo a sorpresa e la quota di partecipazione è di 40 euro a persona: “Se qualcuno ci conosce – avvisano i promotori – si sarà accorto che c’è stata una piccola maggiorazione, ma abbiamo fatto uno studio di mercato: a Milano una cena al buio costa 55 euro, ad Amburgo addirittura 69, dunque restiamo la cena al buio più economica d’Europa oltre che la più indimenticabile”. Provare per credere, prenotando allo 0461.1959595 o a sensibilizzazione@abcirifor.it.