A Trento la presentazione de “Il caso Rostagno”, tra i grandi segreti d’Italia

A Trento la vicenda delle opere d’arte nascoste in Val Passiria

Sarà visitabile da domani, mercoledì 1 luglio, alle Gallerie di Piedicastello la mostra dal titolo “Uffizi in Passeier. Chi protegge l’arte in guerra“, che ripercorre una incredibile e poco nota vicenda avvenuta durante durante la Seconda guerra mondiale quando, in Val Passiria, furono custoditi 293 dipinti dei musei fiorentini, tra cui opere di straordinario valore […]