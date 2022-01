Siror, attivo il nuovo spazio co-working

Terminati i lavori per la predisposizione degli spazi e l’adeguamento delle strutture, è finalmente realtà il nuovo spazio co-working del Comune di Siror, gestito da Trentino Social Tank, dove cittadini e turisti potranno usufruire di un luogo di lavoro comodo, tranquillo e digitalmente connesso.

Per utilizzare lo spazio, dotato di sei postazioni di lavoro confortevoli e attrezzate, una sala riunioni da otto posti e un piccolo spazio relax, è sufficiente andare su www.TST2work.it, scegliere lo spazio interessato e compilare il modulo d’iscrizione. Quando il pagamento verrà autorizzato l’utente riceverà una mail con le informazioni utili per accedere allo spazio e all’area riservata del sito.

I prezzi, scontati fino al 31 marzo, prevedono un costo per accesso giornaliero di 10€ + iva (invece di 17€ + iva), accesso 1 settimana 45€ + iva, accesso 2 settimane 85€ + iva, piano resident (full time con scrivania dedicata) 100€ + iva (invece di 200€ + iva).

“Il nuovo spazio co-working – spiega l’assessore all’innovazione Martino Turra – è uno spazio di lavoro condiviso pensato per liberi professionisti e aziende, ma anche per quei dipendenti che non trovano nella propria abitazione spazi adeguati per lavorare in serenità e non da ultimo per i turisti che avranno così una valida soluzione per poter lavorare in tranquillità, senza rinunciare al piacere di soggiornare sul nostro territorio. Riteniamo di fondamentale importanza dotare anche il nostro Comune di spazi come questi: essendo la nostra una valle periferica, questa nuova modalità di lavoro a distanza può essere un’occasione per far sì che le persone continuino a vivere e lavorare nel nostro territorio”.

L’iniziativa fa parte del progetto Coworking inCooperazione, messo in campo dalla Federazione trentina della cooperazione, che ha l’obiettivo di rendere disponibili spazi attualmente dismessi dalle Casse rurali – e non solo – così da permettere ai residenti delle aree periferiche del territorio provinciale di lavorare più vicini a casa e, al contempo, dare la possibilità ai turisti di poter fruire di luoghi opportunamente attrezzati per lavorare da remoto.