“Costruttori di ponti” tra Trentino e Messico, nel solco di padre Kino

Ognissanti e defunti, le celebrazioni con l’arcivescovo Lauro

Nella solennità di Ognissanti, lunedì 1° novembre, l’arcivescovo Lauro Tisi presiederà la s. Messa sul cimitero monumentale di Trento, con inizio alle ore 14.30. In caso di pioggia la Messa avverrà in Cattedrale alla stessa ora, con diretta streaming sul canale YouTube della Diocesi e in Tv su Telepace Trento (canale 601). La conferma della sede sarà comunicata tempestivamente. Nella mattinata di Ognissanti monsignor Tisi salirà […]