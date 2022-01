Mercatino di Natale, più di 500mila visitatori a Trento: il bilancio dell’Apt

Positivo il bilancio della 27esima edizione del Mercatino di Trento: più di 500mila visite

Sono state oltre 500mila le persone che hanno scelto di visitare il Mercatino di Natale di Trento, aperto dal 20 novembre 2021 al 9 gennaio 2022. Il mercatino ha attirato soprattutto visitatori italiani (85 per cento), ma è stata registrata anche la presenza di turisti provenienti da Germania, Austria, Svizzera, Regno Unito, Francia, Polonia, Repubblica Ceca e Olanda.

Martedì 18 gennaio, in conferenza stampa, è stato presentato il bilancio di “Trento, città del Natale”, l’iniziativa curata dal Comune che ha fatto da cornice alla 27esima edizione del Mercatino di Natale, allestito in Piazza Fiera e in Piazza Battisti con 62 casette in legno, tre delle quali dedicate al volontariato e alla solidarietà.

APT Trento e Monte Bondone, organizzatrice del Mercatino, ha collaborato con l’Associazione Nazionale Polizia di Stato in congedo, l’Associazione Oltre Fersina, i Boys Global Service, l’Associazione Nazionale Carabinieri in congedo e circa 10 volontari al giorno operativi sulle due piazze del Mercatino, per assicurare il controllo della sicurezza, del green pass e il rilascio dei braccialetti.

Oltre al Mercatino, protagonista di quest’anno è stata l’illuminazione di Piazza Duomo, con un progetto artistico di photomapping grazie al quale sono stati illuminati i tratti architettonici dei palazzi affacciati sulla piazza e lungo le vie del Giro al Sas.

Palazzo Roccabruna e l’Istituto Trento Doc hanno invece proposto, dal 20 novembre al 19 dicembre 2021, “Trentodoc: bollicine sulla città”, una manifestazione dedicata al mondo degli spumanti trentini metodo classico con degustazioni, abbinamenti, menu a tema e tante bollicine trentine.

Il Mercatino di Natale di Trento ha raggiunto anche la stampa internazionale: è finito sulla prestigiosa rivista inglese “The Sun”, che ha dedicato un approfondimento all’offerta turistica ed enogastronomica di Trento. Sette visitatori su dieci, inoltre, hanno visitato il Mercatino di Natale di Trento per la prima volta, come è emerso da un questionario somministrato dall’APT ai visitatori.

“Il Mercatino di Natale di Trento è oggi una delle manifestazioni più importanti che Trento ospita – commenta il Presidente dell’APT Trento e Monte Bondone Franco Aldo Bertagnolli – ed è una vetrina di grande pregio per i prodotti enogastronomici e i prodotti artigianali locali. Nonostante le difficoltà legate alla pandemia quella di quest’anno è stata un’edizione positiva sia per gli operatori delle due piazze storiche ma anche per il comparto ricettivo, la rete museale e culturale e gli operatori commerciali della città. Visitatori e turisti sono stati piacevolmente colpiti dall’atmosfera magica che hanno respirato sulle piazze del Mercatino, dall’alta qualità dell’artigianato, dalla tradizionalità dei piatti e dai prodotti del territorio proposti dalle casette. La nostra APT ha fatto di originalità, tradizione, innovazione, eccellenza, qualità e attrattività i veri e imprescindibili capi saldi del suo Mercatino di Natale e siamo convinti che questa possa essere la giusta direzione per accrescere l’attrattività della manifestazione ed attrarre in città visitatori da ogni angolo del mondo”.

Soddisfazione anche per il Direttore dell’APT Matteo Agnolin: “Quest’anno più che mai il Mercatino di Natale di Trento ha rappresentato un’importante occasione di ripartenza, condivisione e speranza – ha detto -, ed insieme alla suggestiva cornice di luci, decorazioni ed iniziative di “Trento, Città del Natale” ha permesso di accogliere visitatori, turisti e locali in un’atmosfera davvero unica e suggestiva che ha scaldato il cuore di tutti”.

MERCATINO DI NATALE DI TRENTO

La prima edizione del Mercatino organizzata in “era Covid-19” è terminata con successo, come ha registrato l’Apt Trento e Monte Bondone, organizzatrice dell’evento. Per assicurare la sicurezza, sono state ridotte le casette: da 93 dell’edizione 2019, sono arrivate a essere 62. Le casette dedicate all’enogastronomia, in Piazza Fiera, sono state inoltre collocate in un’area delimitata rispetto a quelle dell’artigianato e dei prodotti tipici.

Gli addetti al pronto intervento e il personale della security hanno poi garantito la sicurezza negli orari di apertura del Mercatino, mentre le guardie notturne giurate quella degli orari di chiusura. Su ogni piazza è stata collocata poi una casetta info point, costantemente presidiata da personale di APT appositamente formato al pronto intervento, che ha funto anche come punto di regia in caso di emergenze. Sono state inoltre predisposte adeguate vie di fuga e messe a punto le misure antiterrorismo con apposite barriere.

Entrambe le piazze sono state dotate, inoltre, di un sistema di videosorveglianza interno a distanza e senza sistema di registrazione, per la supervisione, il controllo della piazza e la verifica della capienza in modo da prevenire situazioni di affollamento e assembramenti. In particolare, il perimetro di Piazza Fiera è stato delimitato da apposite transenne con ingresso e uscita diversificati e presidiati da personale addetto per garantire la separazione dei flussi. A partire da venerdì 26 novembre anche per Piazza Battisti sono state adottate le medesime misure di sicurezza applicate in Piazza Fiera, prevedendo quindi la chiusura della piazza mediante transenne dal lunedì al venerdì verso le ore 16.30, e comunque ragionevolmente in base ai flussi registrati sulla piazza, fino a chiusura, mentre sabato e domenica dalle ore 10.00 fino all’orario di chiusura.

L’accesso al Mercatino di Natale di Trento è stato consentito ai soli possessori di Green Pass previo controllo del certificato da parte del personale incaricato, con la possibilità inoltre di ritirare un braccialetto di colore diverso per ogni giorno di Mercatino per accedere alle piazze in giornata senza sottoporsi ad ulteriori controlli. All’interno delle piazze è stato previsto inoltre l’obbligo di indossare la mascherina durante l’intera visita alle casette di legno.

Per il controllo dei varchi di accesso alle piazze, la verifica del certificato Green Pass e la distribuzione dei braccialetti giornalieri, APT ha collaborato con l’Associazione Nazionale Polizia di Stato in congedo, l’Associazione Oltre Fersina, i Boys Global Service, l’Associazione Nazionale Carabinieri in congedo e circa 10 volontari al giorno operativi sulle due piazze del Mercatino.

I NUMERI DELLA 27esima EDIZIONE

La proposta del Mercatino di Natale di Trento ha visto quest’anno la partecipazione di 62 casette di legno tra Piazza Fiera e Piazza Battisti, di cui tre dedicate al Mercatino di Natale del Volontariato e della Solidarietà. Tra queste ben 23 hanno proposto artigianato locale (39% del totale), 22 prodotti tipici espressione del territorio (37% sul totale) e 14 casette si sono dedicate all’enogastronomia (24% sul totale).

Nonostante le incertezze legate alla pandemia in corso, il bilancio della 27a edizione del Mercatino in termini di visitatori è certamente positivo. Nell’intero periodo di apertura, infatti, Piazza Fiera e Piazza Battisti hanno accolto oltre 500.000 visitatori, quantificati grazie ad un sistema di rilevazione delle presenze sui varchi d’ingresso e al numero di braccialetti distribuiti.

Quest’anno il Mercatino di Natale di Trento è stato scelto principalmente da visitatori provenienti da ogni regione d’Italia, in particolare da Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Lazio, Puglia, Campania, Toscana e Trentino Alto Adige. Seppur con numeri più contenuti rispetto alle edizioni precedenti a causa delle limitazioni dovute alla pandemia, il Mercatino ha saputo comunque richiamare visitatori anche da Germania, Austria, Svizzera, Regno Unito, Francia, Polonia, Repubblica Ceca e Olanda solo per citarne alcuni.

ARRIVI E PRESENZE NEL PERIODO DELLE FESTE

I dati statistici elaborati da APT sulle presenze a Trento, sul Monte Bondone e in Valle dei Laghi dal 20 novembre 2021 al 9 gennaio 2022 confermano l’attrattività del Mercatino di Natale di Trento e del territorio d’ambito sul mercato turistico, nonostante le incertezze legate alla pandemia. La proiezione dei dati, che prende in considerazione tutte le strutture ricettive e complementari, quantifica in 125.000 unità le presenze e in 48.000 unità gli arrivi sul territorio d’ambito. Quest’anno le presenze di turisti stranieri hanno rappresentato il 15% del totale, a favore di un’85% di presenze di turisti italiani, provenienti principalmente da Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Lazio e Puglia. Tra i primi paesi esteri che in termini di presenze hanno scelto Trento e il territorio d’ambito troviamo nell’ordine Germania, Repubblica Ceca, Romania, Stati Uniti e Spagna.