Due nuovi decessi per Covid in Trentino, ospedalizzazioni stabili

Covid, in Trentino due decessi e 807 nuovi contagi

Sono purtroppo due le nuove vittime del Covid in Trentino nelle ultime 24 ore: entrambi uomini, con altre patologie, deceduti in ospedale: un ultra ottantenne non vaccinato e un over 70 vaccinato. Dal bollettino dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari emergono inoltre 807 nuovi casi positivi, mentre i pazienti ricoverati sono al momento 135 (uno […]