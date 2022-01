Trasporti, domenica 23 gennaio alcune corse saranno sospese

Anche in Trentino mobilitazioni per gli operatori sanitari e pulizie

Si sono svolte anche in Trentino le mobilitazioni a sostegno del personale sanitario e socio sanitario in prima linea nell’emergenza Coronavirus. “Pubblico per il pubblico, lavoratori uniti per dare cure e servizi ai cittadini” lo slogan dell’iniziativa, promossa a livello nazionale, che si è svolta venerdì 13 novembre davanti agli ospedali di Trento e Rovereto, […]