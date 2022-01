Covid-19, martedì 25 gennaio due decessi e 2.740 positivi

Due decessi per Covid-19 martedì 25 gennaio

Si registrano due decessi da coronavirus in Trentino oggi (martedì 25 gennaio). Uno è un uomo over 90, deceduto in ospedale, l’altra una donna over 90: entrambi erano vaccinati e avevano patologie pregresse.

Si registrano invece 2.740 nuovi positivi nelle ultime 24 ore, a fronte di quasi 17mila tamponi. 112 i casi positivi al molecolare (su 723 test effettuati) e 2.628 all’antigenico (su 16.231 test effettuati). I molecolari confermano anche 54 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi.

Sul fronte ricoveri, i pazienti attualmente in ospedale sono 170 (uno in più rispetto alle 24 ore precedenti), di cui 23 in rianimazione (uno in meno rispetto alle 24 ore precedenti).

Nella giornata di ieri sono stati registrati 16 nuovi ricoveri e 14 dimissioni. I casi attivi nella nostra provincia sono 25.541 in calo di 860 sulle 24 ore precedenti. I nuovi guariti sono 3.594 e portano il totale da inizio pandemia a quota 86.863.

Aumenta il numero delle classi in quarantena: ieri le classi con sospensione della didattica in presenza erano 492.

Il contagio per fasce d’età. 138 tra 0-2 anni; 161 tra 3-5 anni; 242 tra 6-10 anni; 120 tra 11-13 anni; 144 tra 14-18 anni; 750 tra 19-39 anni; 858 tra 40-59 anni; 203 tra 60-69 anni; 64 tra 70-79 anni; 60 tra gli over 80.

I vaccini hanno raggiunto quota 1.107.412, di cui 406.353 seconde dosi e 255.734 terze dosi.