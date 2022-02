Calcio, serie C. Un super Marchegiani sbarra la strada alla Pro Patria e il Trento torna da Busto con un punto

Gabriele Marchegiani autore di due grandi parate nel primo tempo. Foto Carmelo Ossanna

Avanti, un passo – o un punto che dir si voglia… – per volta. Il Trento pareggia zero a zero a Busto Arsizio con la Pro Patria, conquistando il quinto risultato utile consecutivo e salendo a quota 27 in classifica. Sugli scudi, l’estremo difensore gialloblù Marchegiani che con un paio di super parate ha contribuito a prolungare un record di imbattibilità che dura da cinque gare: i gialloblu non subiscono reti da 454 minuti e quello di oggi è l’undicesimo clean sheet in campionato.

Se, insomma, mister Parlato ha ormai trovato la quadratura difensiva, il Trento ha dimostrato anche oggi tutte le sue difficoltà a trovare la rete (quarto zero a zero nelle ultime cinque gare). E in questo senso, probabilmente, i tifosi guardavano con speranza al mercato invernale per un ritocco al reparto offensivo che però non è arrivato.

Pesa ancora di più, vista la delicata situazione e la gara di sabato alle 14.30 al “Martelli” contro il Mantova, l’espulsione di Chinellato avvenuta negli ultimi minuti di gara, dopo uno scontro tra l’attaccante trentino e un difensore di casa: vista più volte l’azione, per altro, il provvedimento del direttore pare davvero eccessivo rispetto all’entità del contatto.