Covid-19, ecco i centri vaccinali aperti nel weekend tra il 5 e il 6 febbraio

Domenica 27 dicembre si parte con il vaccino anti-Covid anche in Trentino

Partiranno domenica 27 dicembre anche in Trentino, come nel resto d’Europa, le vaccinazioni per contrastare il Coronavirus, in quello che è stato ribattezzato il “Vaccine Day”. Lo ha annunciato l’assessore provinciale alla salute, Stefania Segnana nel corso del consueto aggiornamento della situazione relativo alla diffusione della pandemia. “La scelta che abbiamo fatto – ha spiegato […]