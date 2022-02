Covid-19, giovedì 10 febbraio 5 decessi e 641 casi positivi

Sono cinque i decessi per Covid-19 giovedì 10 febbraio

Sono cinque i decessi per Covid-19 oggi (giovedì 10 febbraio) in Trentino. Si tratta di due donne ultranovantenni, di cui una non vaccinata, e di tre uomini con età media 81 anni, di cui due non vaccinati. Tutti soffrivano di altre patologie.

I casi positivi nelle ultime ventiquattro ore, invece, sono in calo: si parla di 641 casi di positività a fronte di 6.973 tamponi. 43 casi risultano positivi al molecolare (su 404 test effettuati) e 598 all’antigenico (su 6.569 test effettuati). I molecolari poi confermano 22 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi.

Calano i pazienti in ospedale, pressoché stabili le rianimazioni. I pazienti ricoverati sono 154, di cui 13 in rianimazione. Nella giornata di ieri sono stati registrati 10 nuovi ricoveri e 19 dimissioni. I casi attivi calano di 454 unità, attestandosi a quota 10.169.

Il contagio per fasce d’età. 10 tra 0-2 anni; 16 tra 3-5 anni; 53 tra 6-10 anni; 28 tra 11-13 anni; 35 tra 14-18 anni; 180 tra 19-39 anni; 195 tra 40-59 anni; 58 tra 60-69 anni; 35 tra70-79 anni; 31 di 80 anni e oltre.

Ieri le classi con sospensione della didattica in presenza erano 47. Le vaccinazioni hanno raggiunto quota 1.162.128, di cui 417.368 seconde dosi e 296.419 terze dosi. I guariti oggi sono 1.093 in più, per un totale di 120.553 da inizio pandemia.