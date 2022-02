Covid in Trentino: altri due decessi, ma calano ricoveri e terapie intensive

Covid in Trentino: oggi 1 decesso e quasi 300 contagi

Ci sono un nuovo decesso e 299 nuovi casi di contagio, oltre ad un nuovo aumento dei ricoverati in terapia intensiva ed in generale dei pazienti Covid in ospedale nel preoccupante bollettino diffuso oggi dall’Azienda sanitaria provinciale sull’andamento della pandemia in Trentino. Nel dettaglio, nelle ultime 24 ore sono emersi 47 nuovi casi positivi al […]