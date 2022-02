Covid-19, martedì 22 febbraio due decessi in Trentino e 517 nuovi positivi

Covid-19, lunedì 7 febbraio tre decessi e 361 nuovi casi

Un bilancio pesante oggi, lunedì 7 febbraio: sono 3 i decessi per Covid-19. Due sono avvenuti in ospedale. Si tratta di due uomini over 70, di cui uno non vaccinato, e di una donna over 80, vaccinata. I tre pazienti soffrivano di altre patologie. Sono 361 i nuovi casi di positività riscontrati nelle ultime 24 […]