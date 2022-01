Covid-19, giovedì 27 gennaio 2 decessi e 1913 nuovi casi

Covid-19, lunedì 24 gennaio zero decessi e poco meno di 1100 positivi

Sono un altro migliaio, 1100 per l’esattezza, i nuovi contagiati segnalati dall’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari. Oggi, lunedì 24 gennaio, si registrano invece zero decessi per Covid-19, e le vaccinazioni raggiungono quota 1.103.827. Sono 16 i casi positivi al molecolare (su 252 test effettuati) e 1.078 all’antigenico (su 5.819 test effettuati). I molecolari confermano […]