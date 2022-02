La Banda Sociale di Ala si esibirà sabato 26 febbraio al Teatro di Pergine

Foto della Banda Sociale di Ala durante una manifestazione

È giunto il momento di esibirsi sul palco per la Banda Sociale di Ala: terzo e penultimo appuntamento dell’Ottava Stagione dei Concerti di Musica per Banda, promossa dalla Banda Sociale di Pergine, in concerto sabato 26 febbraio alle 20.45 presso il Teatro di Pergine. La rassegna ha visto ospiti nei due precedenti eventi la Banda Musicale Cittadina di Peschiera del Garda e la stessa Banda Sociale di Pergine. A dirigere l’ensemble sarà il maestro Gianluigi Favalli e verranno eseguite musiche di G. Fauré, B. Appermont, E. Morricone, G. Sartori, P. Lincke e K. Moss.

La Banda Sociale di Ala rappresenta la più antica realtà associativa e musicale operante nel Comune di Ala. Dalla sua formazione, nel 1882, si è sempre trasformata fino a garantire molta attenzione alla scuola allievi che conta oggi molti elementi. L’attività del complesso a fiati rappresenta un punto fondamentale nell’attività culturale della città e l’alternarsi di diversi direttori ha permesso di raggiungere ottimi livelli musicali che consentono di mettere a punto programmi concertistici come quello proposto per questa Stagione.

L’obiettivo dell’associazione è quello di promuovere l’arte musicale e, in particolare, della cultura bandistica. Nei suoi 130 anni di storia la banda di Ala ha intrapreso un cammino di continua crescita che, soprattutto negli ultimi anni, l’ha portata a raggiungere dei traguardi importantissimi, in particolare la diffusione della musica tra i più piccoli.

Ma la banda non si dimentica della sua attività caratteristica, ed è così che continua a proporre concerti in Trentino, ma anche nel resto d’Italia grazie agli scambi intrattenuti con altre realtà bandistiche; in questo campo non sono da dimenticare i convegni “Symphonia”, organizzati ogni anno con la partecipazione di altre bande. Altrettanto importanti per la crescita dell’associazione sono i concorsi affrontati negli ultimi anni e che hanno dato notevoli soddisfazioni alla banda.

L’ultimo appuntamento dell’Ottava Stagione dei Concerti di Musica per Banda si terrà poi sabato 23 aprile e vedrà nuovamente protagonista la Banda Sociale di Pergine in “Europa… un filo che viene da lontano”.

Per info e prevendita

biglietteria@teatrodipergine.it

Tel. 0461 511332 (mar-ven 17.00-20.00 e sab 10-12.30)

www.teatrodipergine.it

www.bandasocialepergine.it