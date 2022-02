Un dialogo “raro” sulla ricerca, la cura e l’assistenza

Il murale che sostiene la ricerca sulle malattie rare

Un’opera che invita a riflettere su malattie di cui si parla poco perché in Europa colpiscono non più di 5 individui ogni 10 mila persone. In via Madruzzo, a Trento, i lavori per la realizzazione del murale “Mondo raro. L’altro come parte di noi”, dedicato appunto alle malattie rare, sono iniziati il 14 febbraio e […]