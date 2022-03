Ucraina, a Levico e a Caldonazzo dei punti di raccolta di aiuti umanitari per l’associazione Rasom

A Levico e a Caldonazzo saranno attivi da domani, 2 marzo, due punti di raccolta di aiuti per la popolazione ucraina

In queste ore in Trentino continuano a nascere iniziative di solidarietà verso la popolazione ucraina, che vanno a sostenere l’attività dell’associazione culturale degli ucraini in Trentino Rasom, che sta portando avanti una raccolta di beni di prima necessità che si chiuderà sabato 5 marzo.

A Levico, la raccolta per l’Ucraina sarà attiva tra il 2 e il 6 marzo dalle 9.30 alle 12 e tra le 17 e le 20 presso le ex scuole elementari di Selva di Levico, che si trovano in via per Selva 25.

I volontari dei comuni e delle associazioni di Caldonazzo e Calceranica e la Comunità Alta Valsugana e Bernstol apriranno invece un punto di raccolta domani, 2 marzo, alla stazione di Caldonazzo, in viale Stazione 1, all’interno della nuova struttura del bicigrill. Il punto sarà aperto dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 11 e dalle 17 alle 19. Ci sarà un’apertura anche il sabato e la domenica dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18.

Si raccolgono in particolare cibo in scatola e a lunga conservazione, farmaci e prodotti per il primo soccorso e prodotti igienici e pannolini per bambini e anziani.