Ucraina, a Telve e a Borgo Valsugana una raccolta di alimenti, medicinali e prodotti per l’igiene

Le associazioni della bassa Valsugana organizzano una raccolta per l’Ucraina. Foto Facebook associazione Share ODV

Una raccolta di beni di prima necessità per il popolo ucraino organizzata da un gruppo di associazioni della bassa Valsugana: Avulss odv, Caritas Valsugana Orientale, Ama Borgo, San Vincenzo, Oratorio Don Bosco Telve, Oratorio Bellesini, Gruppo Scout Valsugana e Gruppo Alpini Borgo Valsugana.

Le donazioni verranno consegnate all’associazione ucraina in Trentino Rasom Aps, la quale proprio oggi ha specificato che non raccogliere più vestiario e che continuerà fino a sabato, all’oratorio di Sant’Antonio, la raccolta di cibo, medicinali e prodotti per l’igiene, in orario 19-21.

“In questo momento così traumatico – scrive l’associazione – la comunità ucraina è stata stretta in un forte abbraccio da tutto il Trentino. Ringraziamo ognuno di voi per la solidarietà e per il concreto aiuto che ci avete offerto. In due giorni di raccolta abbiamo ricevuto donazioni grandissime”.

I volontari della bassa Valsugana saranno presenti in tre giornate. Mercoledì 2 marzo, dalle 16 alle 19, il punto di raccolta sarà a Telve presso Casa Sartorelli, che si trova di fronte alla chiesa parrocchiale.

Venerdì 4 marzo, dalle 16 alle 19, e sabato 5 marzo, dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 17, chi vorrà donare si dovrà recare all’oratorio Bellesini di Borgo Valsugana, in via XXIV maggio.