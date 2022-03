Un mese per le donne, anzi due. Cinque appuntamenti in val di Fiemme, c’è anche Tamara Lunger

Tamara Lunger

Un mese per le donne, anzi due. In vista della Giornata internazionale della donna, arriva la proposta così intitolata e organizzata da “La Voce delle Donne”, in collaborazione con La Sportiva e la Scuola d’alpinismo Guide Alpine Dolomiti. Grazie al suo Gruppo Donna Dinamica, l’associazione di Cavalese propone infatti un calendario di cinque appuntamenti, tra marzo ad aprile, dedicato allo sci d’alpinismo e non solo, e con la partecipazione di Tamara Lunger, ospite speciale dell’escursione che si svolgerà il 9 aprile.

Si parte sabato 5 marzo, a Predazzo, con una giornata di avvicinamento alla scalata su ghiaccio, sabato 12 e 19 marzo sono invece previste due uscite di Ski Alp in zone della val di Fiemme e Fassa servite da impianti, la prima per migliorare le abilità tecniche nella discesa e la seconda con prove di auto-soccorso nel pomeriggio (con Artva, pala e sonda). Sabato 26 marzo è in programma una gita classica di Ski Alp in Trentino Alto-Adige, mentre sabato 2 aprile ci si sposta sul lago di Garda per una gita con lezione di arrampicata o ferrata. In entrambi i casi, meta e attività saranno scelte tra le proposte delle Guide Alpine e in base al livello di preparazione delle iscritte. Le attività sono a pagamento, trasporto escluso, ed è necessaria l’iscrizione al gruppo Donna Dinamica. Info e prenotazioni: 338.2063667.

Si conclude in bellezza sabato 9 aprile con un’escursione a piedi adatta a tutte e in compagnia di Tamara Lunger, una delle più forti alpiniste del mondo, scialpinista e autrice. L’ultima sua pubblicazione è “Il richiamo del K2. La dura lezione della montagna” (Rizzoli, pp.256, 2021). La Regina fra i giganti di roccia e ghiaccio sulla Terra, esercita un fascino a cui non puoi sottrarti, spiega Lunger, che dopo aver già conquistato il K2 nell’estate del 2014, decide nel 2020 di affrontarlo in inverno. È nata così la spedizione unica e tragica narrata in questo eccezionale diario di viaggio. L’incontro è organizzato in collaborazione con La Sportiva e la Scuola di Sci Alpinismo Dolomiti-val di Fiemme e Fassa.

Per chi desidera invece cimentarsi con il Taiji Quan, prendendosi cura del proprio benessere psicofisico e stando all’aria aperta, l’associazione propone per sabato 5 marzo una lezione gratuita di questa antica arte cinese che combina movimenti di origine marziale con la respirazione, una filosofia della salute fisica e mentale, in collaborazione con scuola Karate Aurai Valle di Fiemme, il Comune di Cavalese e il Distretto famiglia Val di Fiemme. Il ritrovo è alle 14.30 con il maestro Stefano Venier al campetto di basket nel parco della Pieve di Cavalese, e, in caso di maltempo, nella palestra della scuola. Per info e prenotazioni: 345.1616757- karate.aurai@gmail.com.

La Giornata della Donna 2022 sarà festeggiata anche al cinema e con la musica. Martedì 8 marzo, alle 20.30, verrà proiettata la pellicola “Il diritto di contare”, in Sala Don Frasnelli presso la Biblioteca di Cavalese, in via Marconi, 10 (Info: 390.462237-biblioteca@comunecavalese.it) – la storia vera della matematica, scienziata e fisica afroamericana Katherine Johnson, che, insieme a due colleghe anch’esse afroamericane, collaborò con la NASA, sfidando il razzismo e tracciando le traiettorie per il Programma Mercury e la missione Apollo 11 – e sabato 12 marzo, alle 18, il Salone clesiano del Palazzo della Magnifica Comunità di Fiemme, a Cavalese, ospiterà un appuntamento musicale dedicata a “donne illuminate”. La Voce delle Donne propone, infatti, musiche e letture con la soprano Francesca Bortoli, la pianista Katia Bonadiman e la voce narrante Nadia Sandri per raccontare vite di “Donne che corrono su note di luce”, in collaborazione con l’associazione culturale Università del tempo libero di Cavalese e la Magnifica comunità di Fiemme. Ingresso gratuito. Info e prenotazione obbligatoria allo 0462.340812, palazzo@mcfiemme.eu.